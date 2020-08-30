Ceren Duman dosyasında korkunç detay: Boğazına peçete tıkanmış

İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm alanına gömülü halde bulunan ve uyuşturucu komasına girdiği için öldüğü, ardından arkadaşları tarafından buraya gömüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Ceren Duman davasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın boğazına tıkalı halde bulunan peçete, davadaki cinayet şüphesini arttırdı.

CEREN'E VEDA

Geçen perşembe akşamı Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda L.A. isimli kadın, 16 yaşındaki oğlu T.Y. ve aynı yaştaki arkadaşı S.Ö.'nün, ortak bir arkadaşlarını moloz döküm alanına gömdüklerini bildirmişti. Bu ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, söz konusu alanda 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedenini buldu. eren’in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan ön incelemede vücudunda kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı. Yakınları tarafından teslim alınan Duman’ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

16 yaşındaki Ceren, 1 metrelik çukura gömülü halde bulundu

Açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ö., 21 ağustos tarihinde kiraladıkları eve giderek burada uyuşturucu aldıklarını, bir süre sonra Ceren Duman'ın fenalaştığın belirterek, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp, götürüp gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum." ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE OLDUKLARI FOTOĞRAFLARI SİLMİŞ

Soruşturma dahilinde sosyal medya hesapları incelenen S.Ö.'nün Ceren Duman ile birlikte yer aldığı fotoğrafları hesaplarından kaldırdığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi.

"AĞZINDAN KOKU GELDİĞİ İÇİN PEÇETE TIKADIK"

Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Duman’ın boğazında peçeteye rastlandı. Bunun üzerine şüphelilere, bu detay da soruldu. Peçeteyi Ceren’in boğazına tıktıklarını kabul eden şüphelilerin, kötü kokuyu engellemek için yaptıklarını söylediği belirtildi. İki şüphelinin verdiği ifadede, Ceren’i gömmeye giderken ağzından kötü koku geldiğini, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.



