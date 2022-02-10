Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da Covid-19 testi pozitif çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Hulusi Akar gibi, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da koronavirüse yakalandı. Üzücü haberi Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında paylaştığı bir yazıyla duyurdu. Çelik'in mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Bakan Kurum'un koronavirüse yakalandığını öğrenen mesai arkadaşları, Süleyman Soylu, Bekir Pakdemirli, Nurettin Nebati gibi isimlerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Süleyman Soylu mesajında, "Koronavirüse yakalanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum beyefendiye, geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerine yer verdi.

Bekir Pakdemirli mesajında, "COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbim’den acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nurettin Nebati mesajında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'uun COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin." ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Sn. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.