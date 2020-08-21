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Ceyda'nın katilinin paylaşımları ortaya çıktı: Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyor

İzmir'in Bornova ilçesinde Ceyda Yüksel'in (21) evinde ölü bulunmasının ardından tutuklanan Serkan Dindar'ın (41) geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında kadın cinayetlerini savunan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Ceyda'nın katilinin paylaşımları ortaya çıktı: Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyor

Sosyal medyada tanıştığı kaynak ustası Serkan Dindar için İstanbul’dan İzmir'e gelen Ceyda Yüksel, Dizdar'a ait evde ölü bulundu.  Olayın ardından gözaltına alınan Dindar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Dizdar'ın daha önce de 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu tespit edildi. Şüphelinin bir kaç hafta önce sosyal medyada kadın cinayetleri hakkında yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. 

Bir gönderinin altına yorum yapan Dizdar, bazı kadınların cinayeti hak ettiğini yazdı.

Ceyda'nın katilinin paylaşımları ortaya çıktı: Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyor

''KİMSE KİMSEYİ DURUP DURURKEN ÖLDÜRMEZ''

Dindar, "Kimse ölmeyi hak etmez, öldürmenin de hakkı olmaz. Ama bence bazıları bunu hak ediyor. Hiç kimse kimseyi durup dururken öldürmez. Çok tepki alacağım'' ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaşın, "Kendi cümlelerinle çelişiyorsun" yorumuna ise , Dizdar, "Çünkü bana hiç kimse hak vermeyecek. Neyse kadın düşmanı değilim. Beni bilen biliyor" cevabını verdi.

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NE OLMUŞTU?

Olay, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in  (21) cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı (28) gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ceyda'nın katilinin paylaşımları ortaya çıktı: Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyor

''ALKOL ALDIK, SONRA EVİME GEÇTİK''

Ceylan Yüksel'in, kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyadaki aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederken tanıştığı, Dindar'ın daveti üzerine İstanbul'dan İzmir'e gittiği bildirildi. İkilinin köpekleri çok sevdikleri ve sık sık köpekler üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.

Polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürerek, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık, sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği kaydedilen Serkan Dindar'ın genç kadının yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini söylediği de kaydedildi. 

Ceyda'nın katilinin paylaşımları ortaya çıktı: Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyor

EVDE 9 BİRA ŞİŞESİ BULUNDU

Polisin evde yaptığı aramada 9 boş bira şişesi bulunduğu bildirildi.

Ceyda'nın katilinin paylaşımları ortaya çıktı: Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyor

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