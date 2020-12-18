Ceyhun Fersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla gündem olan ve mutlu bir evlilik hayatı olan Ceyhun Fersoy bugün eşi ile birlikte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Peki Ceyhun Fersoy kimdir? Kaç yaşında? nereli? Eşi Begüm Öner kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve Türkiye olmak üzere üç ülkede geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.

Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.

Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Seksenler dizisinde tanıştığı Begüm Öner ile 23 Ağu 2015 tarihinde nikah masasına oturdu.

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1992 yılında henüz iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Seksenler" dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Begüm Öner paylaştı.

2015 yılında vizyona girecek olan "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.