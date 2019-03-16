Çeyiz Hesabı 2019 zammı belli oldu! Çeyiz Hesabı 2019 Desteği ne kadar oldu?

"Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe koyulması için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Çeyiz Hesabı değişikliğine göre verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

ÇEYİZ HESABI 2019 ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına dair yönetmelik ile Türk vatandaşı olan veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına giren ve yuva kurmayı düşünen gençleri tasarrufa teşvik etmek ve biriktirdikleri meblağa belirli oranda devlet katkısı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle 3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, 5 yıllık ve daha fazlası süre sonucunda alınacak devlet katkısı oranı da yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

ÇEYİZ HESABI DEVLER KATKISINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar ise evlilik tarihinden önce 3 yıl düzenli ödeme yaptıkları ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini hak etmiş olacak.

2019 YILI İÇİN DEVLET KATKISI 6 BİN 500 LİRAYI GEÇEMEYECEK

Ayrıca, 2019 yılı için Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olacak.

Üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırmaları gerekiyor.

Öte yandan, 2019 yılı için ödenebilecek devlet katkısı, katılımcıların birikimlerinin yüzde 20'si olarak belirlendi ancak bu rakam da 6 bin 500 lirayı geçemeyecek.

YETİM MAAŞI ALAN KIZ ÇEYİZ PARASI NE KADAR ALIR? ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödeniyor. Bu parayla kız çocuğunun evlilik sürecindeki masraflarının karşılanması hedefleniyor. Kız çocukları boşanıp tekrar evlenirse yeniden çeyiz parası alamıyor. Çeyiz parası bir kereye mahsus ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte SGK'na başvurmak gerekiyor. Çeyiz parasının talep edilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu.

ÇEYİZ PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR? KİMLER ÇEYİZ PARASI ALABİLİR?

Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır geçen yıl 7 bin 500 lira idi. Bu yıl ise 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıktı. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 18 bin 560 lira katkı alabiliyor.

ÇEYİZ PARASI NE KADAR? KAÇ TL?

Anne ya da babasından yetim aylığı alırken evlenen kız çocuklarına talep etmeleri halinde resmi nikah tarihinde almış oldukları maaşın 24 katı tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çeyiz parası ödenmektedir. Şimdi, çeyiz parası kaç TL’dir? Çeyiz parası nasıl alınır? Gelin birlikte öğrenelim…

ÇEYİZ PARASI KAÇ TL?

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kadınlara sağlanan yardımlardan birisi de çeyiz parası yani evlenme yardımı ödeneğidir. Evlenme yardımı tutarı ise, başvuruda bulunan kişinin aldığı yetim aylığına göre hesaplanır. Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır; en son alınan yetim aylığının iki yıllık tutarı yani bir aylığın 24 katı hesaplanır. Yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan tutar bir defalığına ve peşin olarak ödenir. Örnek vermek gerekirse babasından 700 TL yetim aylığı alan bir kadına 16.800 TL çeyiz parası ödenir.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

Çeyiz parası almak isteyen kişilerin öncelikle başvurda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler. Çeyiz parası için başvuruda bulunacakların, SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlenmiş ise evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuru sırasında talep dilekçesi yeterli olmaktadır.

YETİM AYLIĞI NASIL BAĞLANIR? YETİM MAAŞI ORANLARI NE KADAR?

Ölen kişinin ardından geri kalan kız, erkek ve eş için SGK tarafından yardım amaçlı bağlanan paraya yetim aylığı denir. Şimdi, yetim aylığı nasıl bağlanır? Dul ve yetim aylığı oranları ne kadar? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YETİM AYLIĞI NASIL BAĞLANIR?

Yetim aylığının hangi kanun hükümlerine göre bağlanacağı, ölen kişinin ölüm tarihine göre belirlenmektedir. Buna göre, 1 Ekim 2008'den önce ölen kişilerin hak sahiplerine 1 Ekim 2008'den önce yürürlükte bulunan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yetim aylığı bağlanacaktır. 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008'den sonra ölen kişilerin hak sahiplerine ise, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yetim aylığı bağlanmaktadır.

DUL VE YETİM AYLIĞI KAÇ TL? NE KADAR?

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinde Dul ve Yetim Aylık Yüzdeleri;

1- Dul eş % 75,

2- Dul eş % 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)

3- Bir Dul eş, bir çocuk % 60, % 30

4- Bir Dul eş, iki çocuk % 50, % 25 er,

5- Bir Dul eş, üç ve daha fazla çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.

6- Tek çocuk % 50,

7- İki çocuk % 40 ar,

8- Üç ve daha fazla çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.