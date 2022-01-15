CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Yıldırım Kaya'nın biyografisi...

Geçtiğimiz gün Ankara Masası adlı televizyon programına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seyit olduğunu söyleyerek, sosyal medyada alay konusu oldu. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Alaşehir'de dedesinin türbesi olduğuna ve Kureyşan aşiretinden geldiğine dikkat çeken Yıldırım Kaya, vatandaşa "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularını merak ettirdi. İşte, Yıldırım Kaya'nın biyografisi...

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ YILDIRIM KAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, YILDIRIM KAYA'NIN BİYOGRAFİSİ...

Yıldırım Kaya, 7 Kasım 1958 yılında Kırşehir Merkez, Kartalkaya Köyü'nde dünyaya geldi. Baba adı İsmail, anne adı Fatma'dır.1979'da Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirdi.

1990 yılında Eğit-Sen'in kurucuları arasında yer aldı. 1990-1994 yılları arasında Eğit-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı yaptı. 23 Ocak 1995 yılında Eğitim İş ve Eğit-Sen'in birleşmesiyle kurulan Eğitim Sen'in kurucusu ve ilk Genel Başkanlığını yaptı. 1996 yılında ÖDP kurucuları arasında yer aldı. 1996-2001 yılları arasında ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 'Birgün Gazetesi" kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Barış Meclisi Kurucuları arasında yer alarak, barış çalışmaları yürüttü.

2014 yılında CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu'nun yardımcılığı görevini üstlendi. 2014 yılında CHP Parti Okulu Eğitmeni ve Parti Içi Eğitim Birimi (PİEB) üyesi oldu. 18 Ocak 2016'da CHP 35. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 2016 yılında Örgütlenme Birimi ve Emek Bürolarında görev aldı. 3-4 Şubat 2018'de yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır

Kaynak: TBMM