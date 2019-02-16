CHP Çankaya Belediye başkanı olarak bir dönem görev alan Haydar Yılmaz, partisi olan CHP'den istifa etti. Haydar Yılmaz'ın istifası sonrası kulislerde DSP ile görüştüğü dedikoduları olmuştu. Son bilgilere göre Haydar Yılmaz DSP Ankara Belediye Başkanı olarak aday gösterilecek.Peki CHP'li Haydar Yılmaz neden istifa etti? Haydar Yılmaz DSP'ye mi geçti? Haydar Yılmaz neden DSP'ye geçti? herkesin merakla araştırdığı konular . İşte cevapları haberimizde...

HAYDAR YILMAZ CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İyi Parti ve HDP ile ittifaka gitmesi parti içinde tepki toplamaya devam ediyor.

HAYDAR YILMAZ DSP'DEN Mİ ADAY OLACAK? NEDEN?

Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Ankara'dan aday olma konusundaki isteğini Aksakal'a iletti. Görüşmenin sonucunda CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ın DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor.

Öte yandan DSP Genel Merkezi'nden de iddiaları teyit eden bir açıklama geldi. DSP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı Sayın Haydar Yılmaz'ı 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat: 11:00 de DSP Genel Merkezinde kabul edecektir.'' denildi.

HAYDAR YILMAZ KİMDİR?

CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz, 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı..