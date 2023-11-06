CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: "Mazbatadan sonra devir teslim törenini partimize yakışır bir şekilde yapacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

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CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: "Mazbatadan sonra devir teslim törenini partimize yakışır bir şekilde yapacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüklerini ifade ederek, “Mazbatadan sonra devir teslim yapacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, kurultay süreci boyunca CHP'nin bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşadığını dile getirerek, “Dün bir genel başkanın demokratik bir yarışla, çoklu bir yarışla değişebileceğini bütün Türkiye gördü. Bu; CHP, Türkiye ve demokrasi açısından çok önemli bir göstergeydi. Bugün de partiyi yönetecek kadroların, Disiplin Kurulu'nun ve Parti Meclisi'nin çarşaf listeyle, isteyen herkesin aday olabildiği ve delegelerimizin özgür iradesiyle karar verdiği şekilde seçildiği bir seçimi yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var” ifadesini kullandı.

CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: "Mazbatadan sonra devir teslim törenini partimize yakışır bir şekilde yapacağız”

“Kılıçdaroğlu ile telefonla görüştük, mazbatadan sonra devir teslim yapacağız"
Özel, “Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?” sorusuna ise şu cevabı verdi:
“Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte, bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız” yanıtını verdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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