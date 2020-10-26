CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yaptığı "küfürlü paylaşım" nedeniyle partisindeki CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden alınan ve disiplin kuruluna sevk edilen İlayda Kılınç hakkında cumhuriyet savcılığınca da soruşturma başlatıldı. CHP Isparta İl Başkanlığınca, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde Trabzon şehriyle ilgili yaptığı küfürlü paylaşımıyla tepki çeken Kılınç, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, yönetim kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tasvip edemeyecekleri bir olay yaşandığını söyledi. Kılınç'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesine yakışmayacak şekilde sosyal medya hesabından bir futbol müsabakası öncesi açıklamalar yaptığını hatırlatan Halıcı, açıklamaların partileriyle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti.

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç Kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

"TEKRARI OLMAYACAĞININ SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Olay sonrası İl Yönetim Kurulunu topladıklarını vurgulayan Hikmet Yalım Halıcı tarafından yapılan açıklamada, "Toplantı tutanağının ikinci gündem maddesi olarak görüşülen İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın gençlik kollarındaki yöneticiliği düşürüldü. Kesin ihraç talebiyle de il disiplin kuruluna sevkine oy birliğiyle karar vermiş bulunuyoruz. Bizler her zaman sevgi ve saygı dilini benimseyen, siyasette de sporda da bu çirkin üslubu hiçbir zaman kabul etmeyen insanlarız. Dolayısıyla bu paylaşımın Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliğiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu arkadaşımız kendince fanatik duygularla maçtan önce bu paylaşımı yapmıştır. Fakat kendisini CHP'de bir görev üstlendiği için biz üzerimize düşen vazifeyi gerçekleştirerek partimizle olan ilişkisini kesmek adına il disiplin kuruluna sevk ettik. Bu vesileyle tekrar tüm Trabzonlulardan özür diliyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemezdik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak tekrarı olmayacağının sözünü veriyorum." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Kılınç hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılması ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması istendi. Kılınç'ın bu doğrultuda emniyette ifadesine başvuruldu.

Hazırlanan evrak savcılığa gönderildi.