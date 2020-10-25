CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Kılınç'tan skandal paylaşım!

Bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bir skandala imza atan Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, tepkilerin odağındaki isim oldu. Kılınç, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi yaptığı paylaşımda "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim sana şehir diyenin anasını....." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu; Twitter hesabında yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi'ne uyarıda bulundu.

Ayvazoğlu paylaşımında "Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin" ifadesini kullandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturulması başlatılacağını belirtti ve "CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz" notunu düştü.

"İTLER İSTİYOR DİYE ASLANLAR ÖLMEZ!"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, paylaşımında "İtler istiyor diye aslanlar ölmez! Trabzon da Türkiye'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu `tür` için birşeyler yapılmalı! Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın." ifadelerine yer vererek Kılınç'a tepki gösterdi.

Avukat Mücahit Birinci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonlu hemşehrilerime küfür eden, şehir yıkılsın diye saçma sapan bir tweet atan CHP bilmem nerenin bilmem neresi başkan yardımcısını kınıyorum! Trabzon'lu hemşehrilerime dil uzatmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir!"

CHP ISPARTA İL BAŞKANI HALICI ÖZÜR DİLEDİ

CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturulması başlatılacağını duyurdu. Halıcı herkesten özür diledi.

CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz"

CHP Isparta İl Başkanlığı da; CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı'nın söz konusu paylaşımını kurumsal hesabından paylaştı.