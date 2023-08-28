CHP Pendik'in yeni başkanı Niyazi Güneri oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Pendik ilçe kongresi 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. İki ismin kıyasıya yarıştığı kongrede CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri oldu.

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CHP Pendik'in yeni başkanı Niyazi Güneri oldu!

CHP Pendik İlçe Başkanlığı'nın 13. olağan kongresi 27 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çok sayıda partilinin katıldığı kongreye Niyazi Güneri ve Erol Şahin yarıştı.

Kongrede 208 delegenin oyunu alan Niyazi Güneri, 39 oy farkıyla Pendik CHP'nin yeni başkanı oldu. Avukat Erol Şahin ise 169 oy aldı.

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(Solda Niyazi Güneri, Ortada Bayram Bekar, Sağda Erol Şahin)

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?

"Kaybeden yok hepimiz kazandık"

Seçimlerden sonra teşekkür konuşması gerçekleştiren Niyazi Güneri şunları kaydetti:

CHP Pendik ilçe kongresinde kaybeden yok hepimizi hep beraber kazandık. Sağ olun var olun. Benim bir hedefim vardı birliği beraberliği sağlama konusunda elimden geleni yapacağımı söz vermiştim, inanın birliği beraberliği sağlayacağız. Başta gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, yanımda en yakın arkadaşlarıma, büyüklerime, Erol başkanıma, Bayram başkanıma, herkese çok teşekkür ediyorum.

"30 yıl sonra Pendik'i kazanacağız"

Değerli arkadaşlar bundan sonra yapacağım tek şey var. Pendik Belediyesini 30 yıl sonra kazanmak. Bunun içinde sizden ricam, erinmeden, usanmadan hep beraber yola çıkacağız hep birlikte Pendik kazanacağız"

Öte yandan Niyazi Güneri'nin ilçe yönetim kuruluda belli oldu.

İLÇE YÖNETİM KURULU:

  1. Özlem Balkış
  2. Mustafa Barış Başarslan
  3. Ayhan Boz
  4. Aygün Canbolat
  5. Kadir Furkan Dalbudak
  6. Serife Diltemiz
  7. Mehmet Ali Firat
  8. Kerem Gökçe
  9. Seher Adalet Gül
  10. Zafer Gürsel
  11. Gönül Güzel
  12. Kemal Karacan
  13. İhsan Kelle
  14. Yasemin Koşutan
  15. Abbas Uğurdan
  16. Güler Güney Ünsal
  17. Mehmet Yıldırım
  18. İbrahim Yıldız

YEDEK YÖNETİM KURULU:

  1. Karip Demirtaş
  2. Ali Şeker
  3. Yeşim Haki
  4. Ayla Taştan
  5. Sinan İçin
  6. Selda Nalan Tiyeli
  7. Hüseyin Gül
  8. Veli Gürbüz
  9. Oğuz Kayar
  10. Fuat Emri
  11. Selahattin Buyurman
  12. İsmail Dağdelen
  13. Ömer Barancandar
  14. Eylül Akmermer
  15. Coşkun Güzel
  16. Haydar Kılıç
  17. Ferdi Hız
  18. Eren Sert

İL DELEGESİ:

  1. Dursun Gökdemir
  2. Samir Albayrak
  3. Havva Gulenç
  4. Özge Aslan
  5. Deniz Aydemir
  6. Niyazi Güneri
  7. Ali Ham
  8. Müslim Aytaç
  9. Levent Çelik
  10. Rabia Nur Keleş
  11. Yusuf Çetintaş
  12. Ali Kemal Kumkumoğlu
  13. Nazım Demir
  14. Cansu Çisem Muti
  15. Filiz Doğan
  16. İsa Öztürk
  17. Abidin Ekren
  18. Kadir Taştan
  19. Kemal Ercan
  20. Arif Tosun
  21. Halil Geçmen
  22. Gülşen Tufan
  23. Cafer Fidan
  24. Müşika Vatankulu
  25. Özcan Yıldız

Haber: Haber merkezi

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