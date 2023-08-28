CHP Pendik'in yeni başkanı Niyazi Güneri oldu!

CHP Pendik İlçe Başkanlığı'nın 13. olağan kongresi 27 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çok sayıda partilinin katıldığı kongreye Niyazi Güneri ve Erol Şahin yarıştı.

Kongrede 208 delegenin oyunu alan Niyazi Güneri, 39 oy farkıyla Pendik CHP'nin yeni başkanı oldu. Avukat Erol Şahin ise 169 oy aldı.



(Solda Niyazi Güneri, Ortada Bayram Bekar, Sağda Erol Şahin)

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?

"Kaybeden yok hepimiz kazandık"

Seçimlerden sonra teşekkür konuşması gerçekleştiren Niyazi Güneri şunları kaydetti:

CHP Pendik ilçe kongresinde kaybeden yok hepimizi hep beraber kazandık. Sağ olun var olun. Benim bir hedefim vardı birliği beraberliği sağlama konusunda elimden geleni yapacağımı söz vermiştim, inanın birliği beraberliği sağlayacağız. Başta gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, yanımda en yakın arkadaşlarıma, büyüklerime, Erol başkanıma, Bayram başkanıma, herkese çok teşekkür ediyorum.

"30 yıl sonra Pendik'i kazanacağız"

Değerli arkadaşlar bundan sonra yapacağım tek şey var. Pendik Belediyesini 30 yıl sonra kazanmak. Bunun içinde sizden ricam, erinmeden, usanmadan hep beraber yola çıkacağız hep birlikte Pendik kazanacağız"

Haberin Devamı

Öte yandan Niyazi Güneri'nin ilçe yönetim kuruluda belli oldu.

İLÇE YÖNETİM KURULU:

Özlem Balkış Mustafa Barış Başarslan Ayhan Boz Aygün Canbolat Kadir Furkan Dalbudak Serife Diltemiz Mehmet Ali Firat Kerem Gökçe Seher Adalet Gül Zafer Gürsel Gönül Güzel Kemal Karacan İhsan Kelle Yasemin Koşutan Abbas Uğurdan Güler Güney Ünsal Mehmet Yıldırım İbrahim Yıldız

YEDEK YÖNETİM KURULU:

Karip Demirtaş Ali Şeker Yeşim Haki Ayla Taştan Sinan İçin Selda Nalan Tiyeli Hüseyin Gül Veli Gürbüz Oğuz Kayar Fuat Emri Selahattin Buyurman İsmail Dağdelen Ömer Barancandar Eylül Akmermer Coşkun Güzel Haydar Kılıç Ferdi Hız Eren Sert

İL DELEGESİ:

Dursun Gökdemir Samir Albayrak Havva Gulenç Özge Aslan Deniz Aydemir Niyazi Güneri Ali Ham Müslim Aytaç Levent Çelik Rabia Nur Keleş Yusuf Çetintaş Ali Kemal Kumkumoğlu Nazım Demir Cansu Çisem Muti Filiz Doğan İsa Öztürk Abidin Ekren Kadir Taştan Kemal Ercan Arif Tosun Halil Geçmen Gülşen Tufan Cafer Fidan Müşika Vatankulu Özcan Yıldız

Haber: Haber merkezi