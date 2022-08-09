CHP ve MP'den istifa etmişti! Tarih belli oldu: Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçiyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP ve Memleket Partisi'nden istifa ederek ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 15 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağını öne sürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'den İzmir Milletvekili seçildikten sonra istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, daha sonra bu partiden de istifa etmişti. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda altılı masayı eleştiren Mehmet Ali Çelebi, çok sayıda eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi," Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun Yüce Türk Milleti!"" ifadelerini kullanarak AK Parti'ye geçeceği iddialarını reddetmişti.

CHP ve MP'den istifa etmişti! Tarih belli oldu: Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçiyor

Ancak TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğündeki Taksim Meydanı programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. AK Parti'nin dün yapılan MKYK toplantısında bu konuda sunum yapıldığını iddia etti.

15 AĞUSTOS'TA AK PARTİ'YE KATILACAK

Yarkadaş şunları söyledi:

"Bu akşam AK Parti, MKYK üyelerine 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da Milletvekili katılım töreni düzenleneceği ve Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılacağı bilgisi sunum edildi. Yani Mehmet Ali Çelebi 15 Ağustos 2022’de AK Parti’ye katılacak"

CHP ve MP'den istifa etmişti! Tarih belli oldu: Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçiyor

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