CHP’de dolandırıcı krizi! CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

Cem Karagöl hakkında bir dava kapsamında tutuklandı. Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Öğrenilen bilgiye göre, bir dava kapsamında hapis cezası alan CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl hakkında yakalama kararı verildi. Durumdan haberdar olan Karagöl, karakola giderek teslim oldu. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Karagöl, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

“PARTİDE BİR GÖREVİ BULUNMUYOR”

Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da konuyu araştırdıklarını belirterek, süreci değerlendireceklerini, Karagöl'ün şu anda partide bir görevinin bulunmadığını açıkladı.

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