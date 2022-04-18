18 Nisan 2022 Pazartesi gazetelerin spor manşetleri | Beşiktaş, Giresunspor'a takıldı, Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecekATV Müge Anlı CANLI izle bugün 18 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeYıldız Tilbe, Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a 'Hoşt' dedi! Paylaşımlarını gören inanamadı!Amerika’da ırkçılık bitmiyor! 24 yaşındaki genç Türk olduğu için bıçaklandı"Vücudum dursa zihnim durmuyor" diyen Mustafa Sarıgül'den flaş çıkış: 60 bin kişi üye olmazsa partisini bırakacakCHP’de dolandırıcı krizi! CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAbdurrahman Dilipak, teknoloji tehdidini gözler önüne serdi! "Ya o makine tanrı olmaya karar verirse? Bu bir intihardır!"Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü damak çatlatır! İşte Ramazan 17. gün iftar menüsüGünlük burç yorumları 18 Nisan 2022 Pazartesi | Koç yangına körükle gitme, Yay olumsuz düşüncelerden uzaklaş!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. CHP’de dolandırıcı krizi! CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

CHP’de dolandırıcı krizi! CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

CHP’de bir kriz daha yaşandı. Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl’ün kredi kartı dolandırıcılığına yönelik iddialar nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

CHP’de dolandırıcı krizi! CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

Cem Karagöl hakkında bir dava kapsamında tutuklandı. Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

CHP’de dolandırıcı krizi! CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Öğrenilen bilgiye göre, bir dava kapsamında hapis cezası alan CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl hakkında yakalama kararı verildi. Durumdan haberdar olan Karagöl, karakola giderek teslim oldu. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Karagöl, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

CHP’de dolandırıcı krizi! CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl tutuklandı

“PARTİDE BİR GÖREVİ BULUNMUYOR”

Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da konuyu araştırdıklarını belirterek, süreci değerlendireceklerini, Karagöl'ün şu anda partide bir görevinin bulunmadığını açıkladı.

{TITLE_STRIP}CHP'de taciz krizi! CHP'li Belediye başkanı 4 belediye çalışanı kadını taciz etti! "Bana vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum"

{TITLE_STRIP}CHP'li Kartal Belediyesinde kriz! İşçiler grev kararı aldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT