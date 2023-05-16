CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdı

CHP'de seçimlerde alınan başarısız sonuçların ardından hareketli saatler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçimleri yürüten ajansı ile yollarını ayırdığı belirtiliyor.

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CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdı

CHP'de seçimlerde yaşanan başarısız sonuçların ardından içten içe iyice kaynamaya başladı. Parti içinden eleştirilerin başladığı ortamda Kılıçdaroğlu, bu eleştirilerin önünü kesmeye çalışmak için hamleler yapmaya başladı. Dün akşam tanıtım medyadan sorum genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldıktan sonra, seçimlerde çalıştığı ajans ile de yollarını ayırdığı belirtiliyor.

GAZETECİ BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hüsran yaşayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçim kampanyasını hazırlayan ve yürüten ajans ile yolların ayrılması da önemli gelişmelerden birisi. CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre CHP'nin 2. tur seçim kampanyası da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine devredildi.

YENİ KAMPANYAYI EKREM İMAMOĞLU'NUN EKİBİ YÜRÜTECEK

CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de yaşanan gelişmelere dair sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu açıklamalarda CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2. Tur seçim kampanyasını ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetmesinin gündemde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bugün itibariyle reklam ve iletişim ajansıyla yollarını ayırdığını kaydeden Yarkadaş, yeni kampanya için bu gece start verileceğini de belirtti.

2- İkinci tur seçimin kampanyasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi devraldı. Bu ekip CHP’nin ajansı ile entegre edilecek ve çalışmalar hızlanacak. CHP’nin ajansının yönetiminde yine Özgür Yici olacak. İmamoğlu’nun ekibi de bugün genel merkezin 11. katına konuşlandı. Kampanya…

— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 16, 2023

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