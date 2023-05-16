CHP'de başarısız sonuçların ardından ilk fatura kesildi, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında prensi olarak tanıttığı 2018 yılında bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve getirdiği Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.
KILIÇDAROĞLUNUN PRENSİYDİ
14 Mayıs seçimlerinde büyük hezimete uğrayan CHP'de kaos büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti.
Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Adıgüzel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik” ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU İLK FATURAYI KESTİ
Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
ONURSAL ADIGÜZEL'DEN AÇIKLAMA
Onursal Adıgüzel, ''Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.'' ifadelerini kullandı.
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