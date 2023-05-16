CHP'de başarısız sonuçların ardından ilk fatura kesildi, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

Kemal Klıçdaroğlu, seçimdeki başarısızlığın faturasını 2018 yılında bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve getirdiği Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

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CHP'de başarısız sonuçların ardından ilk fatura kesildi, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında prensi olarak tanıttığı 2018 yılında bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve getirdiği Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

KILIÇDAROĞLUNUN PRENSİYDİ

14 Mayıs seçimlerinde büyük hezimete uğrayan CHP'de kaos büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti.

Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Adıgüzel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU İLK FATURAYI KESTİ

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk faturasını kesti, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

ONURSAL ADIGÜZEL'DEN AÇIKLAMA

Onursal Adıgüzel, ''Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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