Kemal Kılıçdaroğlu, masaya vura, vura "Sonuna kadar mücadele edeceğin bu-ra-da-yım" diye video yayınlamasıyla kimlere mesaj verdi?

14 Mayıs seçimlerinde aldığı oyla beklentilerin altına kalarak partililerini ve seçmenlerini büyük hayal kırıklı yaşat kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video gündem olup çeşitli söylentilere neden oldu.

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Seçimlerde alına başarısız sonuçların ardından destekçileri ve parti çevrelerinin eleştiri odağı olan Kemal Kılıçdaroğlu. bu gün yayınladığı video da masaya vura vura çok sinirli bir şekilde "Sonuna kadar mücadele edeceğin bu-ra-da-yım" açıklaması tartışmalara yol açtı. Siyasi çevreler yaptığı yorumlarda, kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı ikinci turdan umudu olmayan seçmenini motive etmek için yayınladığı, bir başka çevreler ise seçimlerin birinci tur sçimlerinin ardından ve ikinci turda da alınacak başarısız sonuçların ardından parti içinde kendisi ile yaşanacak tartışmaların önünü kesmek için gözdağı vermeye çalıştığı yorumlarına neden oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMLERE MESAJ VERDİ?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir video paylaştı. Elini masaya vuran Kılıçdaroğlu, "Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkiye yeniden sandığa gitmeye hazırlanırken cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kısa bir video paylaştı. Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu-ra-da-yım" ifadelerini kullandı.

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