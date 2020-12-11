CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerde yaşanan taciz skandalları son zamanlarda gündemden düşmiyor. Şişli Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen son taciz skandalı belediye iştiraki Kentyol A.Ş.'de çalışan Z.A.'nın yargıya başvurmasıyla ortaya çıktı. Buna göre 2018'e kadar belediyede çalışan Z.A., aynı zamanda kocasının da akrabası olan Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı.

"HATALI KOD VERİLMİŞ"

Sabah'ın haberine göre, saldırıya karşı durup yargıya başvurduğu için de aynı belediyede çalışan eşi B.A. ile birlikte tek taraflı iş akdi feshedildi. İşsiz kalan karı koca iş ararken, mağdur kadın, başvurduğu heryerden eli boş döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu'na evrak dökümü almak için başvurduğunda ise iş akdinin 29 numaralı kodla tanımlanan "yüz kızartıcı suç" gerekçesiyle feshedildiğini öğrendi. Mağdur ailenin müracaatının ardından Kentyol A.Ş., hatalı çıkış kodu verdiklerini ve gerek düzeltmenin yapılacağını ifade etti.

Kod 29 nedir? İşsizlik maaşına engel mi? Memuriyete engel mi? | Kod 29 itiraz

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINDA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİRMEK İSTEDİ

Şirketin 4 Haziran 2018'de Şişli SGK Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda "4**** numaralı dosyamızda bulunan Z.A. ve B.A.'in işten ayrılış nedenleri sehven 29 kodla verilmiş olup, ayrılış nedeninin 4 kod olarak değiştirilmesi hususu bilgilerinize arz olunur." ifadeleri yer aldı.

Mağdur kadın, 8 Şubat 2018'de savcıya verdiği ifadesinde, U.G.Y.'nin kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu, konuşmak için yeniden buluştuklarında ise yine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. Şişli Belediyesi'nin de 31 Mayıs 2018'de mağdur kadına kıdem tazminatı karşılığında şikâyetinden vazgeçmesi için protokol imzalattığı ortaya çıkmıştı.

ŞÜPHELİ, MÜDÜR OLARAK ATANDI

Şikayetini geri çekmesinin ardından Z.A. ve yine belediye çalışanı kocasına, Kentyol A.Ş. tarafından 11 Haziran 2018'de toplam 37 bin 620 lira tazminat ödendiği belirtilmişti. Şüphelinin ise olaydan bir süre sonra Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı öğrenilmişti.

İddiaya göre; Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y., yengesi olan mağdur kadın ve kocasını belediyede kadrolu olarak işe aldırdı. Z.A. isimli kadın, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, şüpheli U.G Y.'nin 3 yıldır asistanlığını yapıyordu. U.G Y., asistanı olan evli kadınla yalnız kaldığı zamanlarda, "Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şeyler yaşamayı düşündün mü?" gibi sorular soruyordu.

"EŞİNİN YANINDA SALDIRDI"

Bundan aylar sonra şüphelinin Tarabya'da 20 kişiden oluşan doğum günü etkinliğine katıldığını belirten Z.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, şunları söyledi: "Olay günü; U.G Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlamanın ardından kocamla birlikte onların evine evlerine gittik. Alkollü içkinin etkisiyle kendisinden geçen karısını yatağına götürdüm ve pijamasını giydirdim. O sırada U.G.Y., arkamda belirdi ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Kendimden itip uzaklaştırmaya çalıştım ancak bana cinsel saldırıda bulundu."