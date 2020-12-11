Dışişleri Bakanlığı müjdeyi verdi! Azerbaycan'a kimlik kartıyla gidilebilecekAraştırma şirketi açıkladı: Türkiye'de salgın 2021'de biter!Sosyal medya platformlarına ikinci ceza: Her biri 30 milyon lira ödeyecekBursa'da maske takmayı fırsat bilip bisikletleri böyle çaldılar!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıTRT'den yepyeni proje! Kıvanç Kasabalı sunumuyla "Şehirden Uzakta" belgeseli geliyorÜzen haber! CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba korona nedeniyle hastaneye kaldırıldıGelinim Mutfakta Su Muhallebisi tarifi | Su Muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Dünyanın en yeşil kampüsleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite varBugün hangi maçlar var? 11 Aralık 2020 Cuma maç programı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

CHP'de son zamanlarda gündemden düşmeyen taciz iddialarının sonuncusu olan Şişli'deki olay için, eski Başkan Yardımcısı U.G.Y.’nin cinsel saldırısına uğradığı iddia edilen Z.A.'nın eşiyle birlikte Kod 29 ile işten kovulduğu öne sürüldü.

CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerde yaşanan taciz skandalları son zamanlarda gündemden düşmiyor. Şişli Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen son taciz skandalı belediye iştiraki Kentyol A.Ş.'de çalışan Z.A.'nın yargıya başvurmasıyla ortaya çıktı. Buna göre 2018'e kadar belediyede çalışan Z.A., aynı zamanda kocasının da akrabası olan Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı.

"HATALI KOD VERİLMİŞ"

Sabah'ın haberine göre, saldırıya karşı durup yargıya başvurduğu için de aynı belediyede çalışan eşi B.A. ile birlikte tek taraflı iş akdi feshedildi. İşsiz kalan karı koca iş ararken, mağdur kadın, başvurduğu heryerden eli boş döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu'na evrak dökümü almak için başvurduğunda ise iş akdinin 29 numaralı kodla tanımlanan "yüz kızartıcı suç" gerekçesiyle feshedildiğini öğrendi. Mağdur ailenin müracaatının ardından Kentyol A.Ş., hatalı çıkış kodu verdiklerini ve gerek düzeltmenin yapılacağını ifade etti.

CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

Kod 29 nedir? İşsizlik maaşına engel mi? Memuriyete engel mi? | Kod 29 itirazKod 29 nedir? İşsizlik maaşına engel mi? Memuriyete engel mi? | Kod 29 itiraz

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINDA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİRMEK İSTEDİ

Şirketin 4 Haziran 2018'de Şişli SGK Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda "4**** numaralı dosyamızda bulunan Z.A. ve B.A.'in işten ayrılış nedenleri sehven 29 kodla verilmiş olup, ayrılış nedeninin 4 kod olarak değiştirilmesi hususu bilgilerinize arz olunur." ifadeleri yer aldı.

CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

Mağdur kadın, 8 Şubat 2018'de savcıya verdiği ifadesinde, U.G.Y.'nin kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu, konuşmak için yeniden buluştuklarında ise yine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. Şişli Belediyesi'nin de 31 Mayıs 2018'de mağdur kadına kıdem tazminatı karşılığında şikâyetinden vazgeçmesi için protokol imzalattığı ortaya çıkmıştı.

CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

ŞÜPHELİ, MÜDÜR OLARAK ATANDI

Şikayetini geri çekmesinin ardından Z.A. ve yine belediye çalışanı kocasına, Kentyol A.Ş. tarafından 11 Haziran 2018'de toplam 37 bin 620 lira tazminat ödendiği belirtilmişti. Şüphelinin ise olaydan bir süre sonra Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı öğrenilmişti.

İddiaya göre; Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y., yengesi olan mağdur kadın ve kocasını belediyede kadrolu olarak işe aldırdı. Z.A. isimli kadın, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, şüpheli U.G Y.'nin 3 yıldır asistanlığını yapıyordu. U.G Y., asistanı olan evli kadınla yalnız kaldığı zamanlarda, "Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şeyler yaşamayı düşündün mü?" gibi sorular soruyordu.

CHP'deki yenge tacizinde Kod 29 skandalı: Cinsel saldırıya uğrayan kadın, eşiyle birlikte kovulmuş!

"EŞİNİN YANINDA SALDIRDI"

Bundan aylar sonra şüphelinin Tarabya'da 20 kişiden oluşan doğum günü etkinliğine katıldığını belirten Z.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, şunları söyledi: "Olay günü; U.G Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlamanın ardından kocamla birlikte onların evine evlerine gittik. Alkollü içkinin etkisiyle kendisinden geçen karısını yatağına götürdüm ve pijamasını giydirdim. O sırada U.G.Y., arkamda belirdi ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Kendimden itip uzaklaştırmaya çalıştım ancak bana cinsel saldırıda bulundu."

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT