CHP'den çıkarılan Tanju Özcan, çileden çıktı! HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca hakkında bir yıl geçici çıkarma cezası verilen Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, alınan karara tepki göstermek ve HDP'li vekillerin kararı olumlu bulan paylaşımları sonrası HDP Genel Merkezi'ne kargo aracılığıyla kına gönderdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, dün aldığı kararla belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesi nedeniyle partiden kesin ihracı istenen Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan hakkında çarpıcı bir karar alarak, bir yıl geçici çıkarma cezası verdi. Söz konusu kararı HDP milletvekilleri olumlu bulurken bu kararın ardından harekete geçen Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargo yoluyla kına gönderdi.

CHP'den çıkarılan Tanju Özcan, çileden çıktı! HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi

"HDP’Lİ YETKİLİLER BENİM CHP’DEN İHRAÇ EDİLMEMİ RESMEN TALEP ETTİLER"

Sağlık Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinden HDP Genel Merkezi’ne kına gönderen Özcan, burada basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan şunları söyledi:

“Dünden itibaren Türkiye’de bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantılarını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP’nin hedefindeydim. HDP’li yetkililer benim CHP’den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de ziyadesiyle onları memnun eden bir karar çıktı. 1 yıllık süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Geçici olarak ihraç edildim. Nasip olursa 13 Haziran’da, tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran’da da evime, yuvama CHP’ye geri döneceğim”

CHP'den çıkarılan Tanju Özcan, çileden çıktı! HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi

"BİR TANESİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖCALAN’A GÖNDERSİNLER. BİR TANESİNİ DE O KANDİL'DEKİ KARAYILAN ŞEREFSİZİNE GÖNDERSİNLER"

HDP terör örgütüyle bağını kesmediği sürece bu partiyle hesabının bitmeyeceğini ifade eden Özcan, “Bu terör örgütü uzantılarına, HDP yöneticilerine kına göndermek için geldim. Bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi’ne gönderiyorum da yeterli miktarda bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan’a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım. Az sonra da göndereceğim. Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denilen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin, kati bir suretle kesmediği sürece hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek” diye konuştu.

"HDP, KÜRT VATANDAŞLARIMIZIN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"

Açıklamalarının tarihe not düşülmesini isteyen Tanju Özcan, “Bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP, siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP ile siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye’de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşacak mevzumuz söz konusu dahi olamaz” diye konuştu.

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