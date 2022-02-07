CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dedi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nı urgan (ip) asarak yıkmak isteyen iki kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Söz konusu olayın ardından vatandaşlar anıt önünde nöbet tutarak yaşananlara tepki göstermişti.

Bu duruma Ardahan'da da tepki göstermek isteyen vatandaşlar, Kongre Caddesindeki Atatürk Anıtı önünde toplandı . Ellerinde bayraklar bulunan vatandaşların arasında yer alan CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ise hal ve hareketlerine kimse anlam veremedi.

"OSMANLI PADİŞAHLIĞININ, ŞEREFLİ PADİŞAHLARINDAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"

Yaşananlar hakkında konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in, anlamsız cümleler kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk için padişah ifadesini kullanarak şunları söyledi:

"Osmanlı padişahlığının, şerefli padişahlarından ve komutanlarından Mustafa Kemal Atatürk. Bizden sonra Gürcistan, Ardahan olarak biz diyoruz ki 40 yıl Rus esaretinde kalmış bir Ardahan olarak. Biz özgür, Mustafa Kemal bize Cumhuriyet verdi. Nüfus cüzdanı vermiş, bize pasaport vermiş. Osmanlı'yı Batı emperyalizmi bitirmiş ama Mustafa Kemal Atatürk biten Osmanlı'da Ardahan'da meşale yakmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş."

VİDEO KALDIRILDI

Faruk Demir'in sarhoş olduğu öne sürülürken, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

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