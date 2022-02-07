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  3. CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dedi

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dedi

Samsun'daki Atatürk anıtına düzenlenen çirkin saldırıya tepki göstermek için kent merkezindeki Atatürk anıtının önünde düzenlenen protesto gösterisine katılan CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in sarhoş olduğu öne sürüldü. Demir'in burada Mustafa Kemal Atatürk için padişah kelimesini kullanması ise tepki çekti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nı urgan (ip) asarak yıkmak isteyen iki kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Söz konusu olayın ardından vatandaşlar anıt önünde nöbet tutarak yaşananlara tepki göstermişti.

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dedi

Bu duruma Ardahan'da da tepki göstermek isteyen vatandaşlar,  Kongre Caddesindeki Atatürk Anıtı  önünde toplandı . Ellerinde bayraklar bulunan vatandaşların arasında yer alan CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ise hal ve hareketlerine kimse anlam veremedi. 

 

"OSMANLI PADİŞAHLIĞININ, ŞEREFLİ PADİŞAHLARINDAN  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"

Yaşananlar hakkında konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in, anlamsız cümleler kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk için padişah ifadesini kullanarak şunları söyledi:

"Osmanlı padişahlığının, şerefli padişahlarından ve komutanlarından Mustafa Kemal Atatürk. Bizden sonra Gürcistan, Ardahan olarak biz diyoruz ki 40 yıl Rus esaretinde kalmış bir Ardahan olarak. Biz özgür, Mustafa Kemal bize Cumhuriyet verdi. Nüfus cüzdanı vermiş, bize pasaport vermiş. Osmanlı'yı Batı emperyalizmi bitirmiş ama Mustafa Kemal Atatürk biten Osmanlı'da Ardahan'da meşale yakmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş."  

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dedi

VİDEO KALDIRILDI

Faruk Demir'in sarhoş olduğu öne sürülürken, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. 

 

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dedi

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dedi

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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