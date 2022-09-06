CHP'li Barış Yarkadaş ortalığı karıştıracak! İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını öne sürdü: "Tek tek biliyorum, beni konuşturmasınlar"

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' ifadesi sonrası çıkan tartışmaları değerlendirerek çarpıcı ifadeler kullandı. Yarkadaş, İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını öne sürerek, " Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz cumartesi günü TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında konuk olmuştu.

GÜRSEL TEKİN POLEMİĞİ ATEŞLEDİ

Ardor'un "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullanmış , bu açıklama İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Özellikle Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ve Musallat Dervişoğlu sert açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'li Barış Yarkadaş ortalığı karıştıracak! İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını öne sürdü: Tek tek biliyorum, beni konuşturmasınlar

Bu konu TV100'de Gürkan Hacır'ın sunumuyla ekrana gelen Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı.

CHP'li Barış Yarkadaş ortalığı karıştıracak! İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını öne sürdü: Tek tek biliyorum, beni konuşturmasınlar

BARIŞ YARKADAŞ'TAN GÜNDEMİ SARSACAK SÖZLER

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin HDP tutumunu sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin kazandığı Ankara, İstanbul, Antalya, Eskişehir ve Aydın başta olmak üzere birçok belediye başkanının seçilmesinde HDP'lilerin katkısı olduğunu belirten Yarkadaş, İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını öne sürdü.

"YAKIN ÇEVRENİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEN İHALELER ALACAK"

İYİ Parti'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, şunları söyledi:

"Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar."

CHP'li Barış Yarkadaş ortalığı karıştıracak! İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını öne sürdü: Tek tek biliyorum, beni konuşturmasınlar

Şaban Sevinç'in bunun üzerine "İYİ Partililer mi ?" sorusuna yanıt veren Yarkadaş, "Eee tabii ki. HDP'lilerin verdiği oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak. İhaleler alınacak, ondan sonra da diyeceksiniz ki, 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan, HDP'lilerin katkılarıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksınız, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavır? " diye konuştu.

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