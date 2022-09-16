CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmaması durumunda masanın dağılabileceğini ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir"

2023 yılında yapılacak seçimler Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu biliniyor. Altılı masada ise bir aday ismi zikredilmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için her yolu deniyor.

CHP'li kurmaylar da Kılıçdaroğlu'nunu adaylığını dillendirmeyi sürdürüyor. Bu kişilerden biri de Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu oldu. Kuşoğlu, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

Hande Fırat'ın, "CHP’nin adayı kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna yanıt veren Kuşoğlu, "Kesin ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı." dedi.

"BENCE AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLİYOR"

Fırat'ın " Peki Akşener kendisine sorulan soruya neden “Bu iyi soru olmadı” yanıtını verdi, desteklemiyor mu?" sorusuna cevap veren Kuşoğlu, "Bence Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor ama bir karar almadı." diye konuştu.

CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir

"KARŞI ÇIKARLARSA MASA DAĞILIR"

"6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusuna cevap veren Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır."

CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?

Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya Mansur Yavaş'ın adaylığını getirmesine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

" Konsensus aranır ama Mansur Bey, adının masaya getirilmesini kabul etmez. Meral Hanım da getirmez."

CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir

"ALTILI MASA EN BÜYÜK PARTİNİN DESTEĞİ OLMAZSA BOZULUR"

Hande Fırat'ın " Akşener seçimin riske atılamayacağını söyledi. Anketleri masaya getirirse?" sorusuna yanıt veren Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda altılı masanın dağılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur."

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