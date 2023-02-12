CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, CHP'li Fikri Sağlar'ın iddialarını yalanladı! "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz." ifadelerinde bulundu.

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CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor." iddiasına yanıt verdi.

CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi.

"AÇIKÇA PROVOKASYON YAPIYORSUNUZ"

Fikri Sağlar'ın ortaya attığı iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım." ifadelerini belirtti.

CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüz binlerce Suriyelinin Türkiye'ye alındığını öne sürdü. Sağlar, yaptığı paylaşımda "'AK Parti Suriye'den yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor. Amacınız nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Getirdiğiniz milyonlarca sığınmacının açtığı sorunlar yetmedi mi? Millet can derdine düşmüş devletten yardım beklerken, yeni sığınmacılar İSTEMİYORUZ" ifadelerine yer vermişti.

CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi.

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