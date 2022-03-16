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  3. CHP'li İBB'nin asırlık çınarları kesmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanların sesi çıkmıyor

CHP'li İBB'nin asırlık çınarları kesmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanların sesi çıkmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta asırlık çınar ağaçlarının İBB tarafından kesilmesine tepki göstererek," Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bu iş CHP’yi bitirir." yorumunu yaptı.

CHP'li İBB'nin asırlık çınarları kesmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanların sesi çıkmıyor

Otoyollarda bulunan dikey bahçeleri maliyeti gerekçe göstererek söken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza atmıştı.  İBB ekipleri Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 tarihi çınar ağacını kesti. Yaşanan durum vatandaşların da tepkisini çekerken İBB yönetiminin ağaçları kesme gerekçesini ağaçların kanser olması olarak gösterdi.

CHP'li İBB'nin asırlık çınarları kesmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanların sesi çıkmıyor

OSMAN NURİ KABAKTEPE: İSTANBUL'UN BİR GÜZELLİĞİNİ DAHA YOK ETTİLER

 AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"  Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. “Ağaçlı Yol” diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir... Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler." ifadelerini kullanarak tepki gösterirken İstanbul'un üzerine titreyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusu olmuştu.  

CHP'li İBB'nin asırlık çınarları kesmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanların sesi çıkmıyor

"SADECE AĞAÇ DEĞİL, ASIRLIK ÇINARLAR"

AK Parti Genel Merkezi'nde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekillerle bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda bu konuya değinerek," Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar. Bu iş CHP’yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım” yorumunu yaptı. 

CHP'li İBB'nin asırlık çınarları kesmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanların sesi çıkmıyor CHP'li İBB'nin asırlık çınarları kesmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanların sesi çıkmıyor

{TITLE_STRIP}CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! "İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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