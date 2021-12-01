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  3. CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı!

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı!

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Cumhuriyet Halk Partili Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'e ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Sevinç, savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı!

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet yapıldığı söylentilerinin ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sona erdi.

Şüphelilerden 7'si işlemler sonrası jandarmadan serbest bırakıldı. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ekipler operasyonda el konulan evrakı delil torbaları ile adliye binasına taşıdı.

Jandarma ve polis ekipler adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı!

Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı!

NE OLMUŞTU?

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.

ENDER SEVİNÇ KİMDİR?

Ender Sevinç, 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı seçilmiştir. 

Ender Sevinç hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Ender Sevinç kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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