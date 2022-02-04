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  3. CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Balkan neden gözaltına alındı?

CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Balkan neden gözaltına alındı?

CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın gözaltına alındığı haberleri bir anda gündeme geldi. Peki CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Balkan neden gözaltına alındı? Cevaplar haberimizde...

CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Balkan neden gözaltına alındı?

CHP'li Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın gözaltına alındığı haberi akşam saatlerinde duyuldu. Bunun üzerine vatandaşlar da durumu merak ederek internet arama motorlarında CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Balkan neden gözaltına alındı? Şeklinde araştırmalarda bulunmaya başladı. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

CHP KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ BALKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Balkan 16 Mart 1969 tarihinde Manisa’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Manisa’da gören Balkan, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Ziraat Mühendisi olarak aldı. Cengiz Balkan üniversiteden 1992 yılında mezun oldu.

Tariş Zeytinyağı Birliğinde çeşitli görevler yürütmesinin ardından 2001 yılından itibaren Altınoluk Tarım Satış Kooperatif Müdürü olarak çalıştı. Cengiz Balkan'ın zeytin ve zeytinyağı ile ilgili farklı ülkelerde çalışmaları oldu.

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Atatürkçü Düşünce Derneği gibi birçok farklı dernekte görevler yürüten Balkan, 2009 yerel seçimlerinde CHP’den Küçükkuyu Belediye Başkanı seçildi ve 2014 yerel seçimlerinde de ikinci kez Küçükkuyu Belediye Başkanı oldu.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenile Balkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de CHP’den Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkanlığına seçildi.

CENGİZ BALKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Çanakkale'de Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan 4 hizmet alım ihalesinin, açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak ilan verilmeden, pazarlık usulü ile yapıldığı ortaya çıkmış ve bunun üzerine Cengiz Balkan dahil 18 kişi hakkında kamu davası açılmıştı.  Balkan bilirkişi heyetinin dosyayı incelemesi sonucunda gözaltına alındı.

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{TITLE_STRIP}Son dakika! CHP'de yolsuzluk! Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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