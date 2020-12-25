CHPli Özgür Karabat, Bakan Soylu'dan yardım istedi: Kasetle şantaj yapıyorlar!

CHP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'a seçim çalışmaları sırasında tanıştığı bir kadın tarafından kasetle şantaj yapıldığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla çete üyelerinin yakalandığı öne sürüldü.

10 MİLYON LİRALIK ŞANTAJ

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu "Açıkça" programında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV'nin haberini duyurdu. İddiaya göre, CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanıştı. Kadın, Karabat'ı evine davet etti. A.A., A.D.E., C.A. ve E.B.'den oluşan dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Karabat’tan 10 milyon TL istedi.

BUGÜN BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Karabat ise şantaja boyun eğmeyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi. Bakan Soylu’nun direktifiyle, Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

CHPli Özgür Karabat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Özgür Karabat şantaj olayı nedir?

Çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şantaj yaptıkları gerekçesiyle dün tutuklandı.

Gazeteci Aytunç Erkin ise, şantaja maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bugün konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.