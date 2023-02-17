CHP'li Sarıbal, "İnsanların gıdaları yok, konteyner gelmiyor" deyince vatandaş araya girdi: "Yalan söylemeyin"

Halk TV canlı yayında konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "İnsanların gıdaları yok, konteyner gelmiyor" deyince bir vatandaş araya girerek, "Yalan söylemeyin" dedi. Bu sözlerin ardından röportaj yarıda kesildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Depremin en çok etkiyi merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bıraktı. Birçok yapı yıkıldı, hayatını kaybeden vatandaşların yanı sıra yaralananlar oldu.

Felaketin ardından devlet, dernekler, sivil toplum kuruluşları birlikte hareket ederek bölgenin ihtiyacının birçoğunu karşıladı. Ancak bölgede bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çok farklı bir tablo çizdi.

CHP'li Sarıbal, İnsanların gıdaları yok, konteyner gelmiyor deyince vatandaş araya girdi: Yalan söylemeyin

CHP'Lİ VEKİL: İNSANLARIN GIDALARI YOK

Halk TV canlı yayında konuşan Sarıbal, "İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyor. Yani çadır değil, acil öncelikle bir konteyner. Onun arkasından insanların istediği temel şey, insanların gıdaları yok. Hızlı bir destek geldi" dedi.

CHP'li Sarıbal, İnsanların gıdaları yok, konteyner gelmiyor deyince vatandaş araya girdi: Yalan söylemeyin

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Araya giren bir vatandaş, CHP'li vekile "Yalan söyleme, konteynerler geldi." bunun üzerine muhabir, stüdyodan yayının kesilmesini istedi.

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