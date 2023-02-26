Resmi açıklama yapıldı! CHP, cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisini o isime verdi!

CHP TBMM Grubu, gerçekleştirdiği kapalı toplantıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda karar alma yetkisini Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi açıklama yapıldı! CHP, cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisini o isime verdi!

CHP'nin Grup Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, partinin genel merkezinde yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, CHP Meclis Grubu'nun 9 Şubat'taki kapalı grup toplantısına davet edildiğini, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu toplantının ertelendiğini hatırlattı.

VEKİLLER ÇEVRİMİÇİ TOPLANTIYLA KATILDI

Söz konusu toplantının Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılmasına karar verildiğini belirten Özel, CHP'li 110 milletvekilinin deprem bölgesinde görevli olduğunu ve toplantıya çevrim içi katılarak görüşlerini bildirdiğini söyledi.

Özel, toplantıda CHP'nin deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığını ifade etti.

Resmi açıklama yapıldı! CHP, cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisini o isime verdi!

Milletvekillerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptığını, yaklaşan seçimler ve cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini dile getirdiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Kendileri aday belirleme noktasında üç grup başkanvekilinin imzasıyla paylaşacağımız metin üzerinde ortaklaştılar. Kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak bu aşamada Sayın Genel Başkanımızın altılı masanın ortak iradesine vurgu ve bizim altılı masadan belirlenecek adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine metni sizlerle paylaşıyorum."

Resmi açıklama yapıldı! CHP, cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisini o isime verdi!

KARAR ALMA YETKİSİ KILIÇDAROĞLU'NA VERİLDİ

CHP TBMM Meclis Grup bildirisini okuyan Özel, "CHP TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir" diye konuştu.

Resmi açıklama yapıldı! CHP, cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisini o isime verdi!

ORTAK BEYANLARIYLA ORTAKLAŞILDI

Bildirinin grup içi yönetmelik, anayasanın seçim kanunları ve siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde kaleme alındığını ifade eden Özel, milletvekillerinin toplantı sırasında beyanlarıyla ortaklaşıldığını ve grubu temsilen üç grup başkanvekili tarafından imza altına alındığını kaydetti.

Özel, "Bundan sonra çalışmalar bu yetki belgesi çerçevesinde sürdürülecektir. Alınan karar, bütün yaşadığımız yasa ve büyük üzüntüye rağmen Türkiye'nin şehirlerinin yıkılmadığı, ekonomisinin, sağlık sisteminin çökmediği yıkılmaz bir Türkiye'nin inşası için grubumuz tarafından umutla karşılanmış, Türkiye'ye de umut olacağı değerlendirilmiştir" şeklinde konuştu.

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