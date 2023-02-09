Tepki çeken olay! Deprem üzerinden siyaset yaptılar: Yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesinin logosu yapıştırıldı

Deprem bölgesine gönderilen yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin logosunun yapıştırılması tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Tepki çeken olay! Deprem üzerinden siyaset yaptılar: Yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesinin logosu yapıştırıldı

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin kişiyi doğrudan etkileyen asrın felaketinde yaraların sarılması için Türkiye birlik oldu.

İhtiyaç malzemeleri belediyeler aracılığıyla toplanarak deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

Tepki çeken olay! Deprem üzerinden siyaset yaptılar: Yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesinin logosu yapıştırıldı

İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin afet bölgesine gönderdiği yardımlarda ise skandal bir durum yaşandı.

LOGO YAPIŞTIRDILAR

Eşyaların yer aldığı kutuların üzerine, Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin adının yazılı olduğu bantların yapıştırılması şart koşuldu.

Logosuz kolilerin, yardım bölgesine gitmeyeceği de belirtili.

O anları kayıt altına alan gönüllü vatandaş duruma tepki gösterdi.

Tepki çeken olay! Deprem üzerinden siyaset yaptılar: Yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesinin logosu yapıştırıldı

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