Tepki çeken olay! Deprem üzerinden siyaset yaptılar: Yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesinin logosu yapıştırıldı

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin kişiyi doğrudan etkileyen asrın felaketinde yaraların sarılması için Türkiye birlik oldu.

İhtiyaç malzemeleri belediyeler aracılığıyla toplanarak deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin afet bölgesine gönderdiği yardımlarda ise skandal bir durum yaşandı.

LOGO YAPIŞTIRDILAR

Eşyaların yer aldığı kutuların üzerine, Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin adının yazılı olduğu bantların yapıştırılması şart koşuldu.

Haberin Devamı

Logosuz kolilerin, yardım bölgesine gitmeyeceği de belirtili.

O anları kayıt altına alan gönüllü vatandaş duruma tepki gösterdi.