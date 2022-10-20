CHP'li Tanju Özcan'dan ipleri yay gibi gerecek açıklama! "Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi için boş bir gezi"

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak "İç boş bir gezi" dedi."

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CHP'li Tanju Özcan'dan ipleri yay gibi gerecek açıklama! "Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi için boş bir gezi"

Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilen CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda ABD'ye yaptığı gezi hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

CHP'li Tanju Özcan'dan ipleri yay gibi gerecek açıklama! Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi için boş bir gezi

"İÇİ BOŞ BİR GEZİ"

Gazeteciler ile bir araya gelerek soruları yanıtlayan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi hakkında "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim." şeklinde konuştu.

CHP'li Tanju Özcan'dan ipleri yay gibi gerecek açıklama! Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi için boş bir gezi

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