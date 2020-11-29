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  3. CHPli vekilin 'satılmış ordu' ifadelerine bir tepki de MSB’den: Hesabı sorulacak!

CHPli vekilin 'satılmış ordu' ifadelerine bir tepki de MSB’den: Hesabı sorulacak!

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaret söylemleri gerçekleştiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sözlerinin hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağı ifade edildi.

CHPli vekilin 'satılmış ordu' ifadelerine bir tepki de MSB’den: Hesabı sorulacak!

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaret söylemleri hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu olay hakkında yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı; aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ali Mahir Başarır olayıCHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ali Mahir Başarır olayı

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir TV programında, Sakarya'da bulunan tank - palet fabrikasının Katarlılara devrini eleştirmek isterken Türk ordusu için 'satılmış' ifadelerini kullanmıştı. 

Berna Akkaya
Editör
CHPli Ali Mahir Başarır'ın 'satılmış ordu' ifadelerine Kalın ve Çelik'ten eleştiri


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