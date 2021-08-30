CHP'nin videosu çalıntı çıktı! Görüntüleri kullanılan genç isyan etti: "Kesip kırparak bizi siyasete çekmeyin"

CHP Gençlik Kolları'nın Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığı "Sevgi; bazıları için 17 harflidir" isimli videoda kullanılan görüntülerin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Videonun ilk saniyelerinde yer alan gencin, aslında o cümleleri CHP için değil, yıllar önce Digitürk’ün çektiği reklam filminde Samsunspor için söylediği ortaya çıktı. Görüntülerinin kullanılmasını doğru bulmayan genç CHP'nin videoyu silmesini istedi. "Bizi siyasetin içine çekmeyin" diyen genç yapılan çalıntı paylaşıma tepki gösterdi.

"BİZLERDEN İZİN ALINMADI, DAVA AÇMA HAKKIMIZ VAR"

Adı Emir Alp Canikli olan genç, videonun kullanımı için kendilerinden izin alınmadığını belirterek "Dokuz yıl önce Samsunspor'a olan sevgimizden dolayı (dikkatinizi çekerim reklam değil) doğaçlama gelişen röportajı kırpıp, keserek bizleri siyaset içine çekmeyin! Biz esnafız. Lütfen bu paylaşımı kaldırın. Bizlerden izin alınmamıştır, dava açma hakkımız saklıdır, hiç gerek yok" sözlerine yer verdi.

Sevgi; bazıları için 17 harflidir..@kilicdarogluk ? pic.twitter.com/Q8CO45FpNP

— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) August 27, 2021 ;