CHP'ye bağlı Buca Belediyesinde yolsuzluk operasyonu! Başkan Erhan Kılıç: "Bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum."
İzmir Buca Belediyesinde yolsuzluk krizi... Aralarında belediye çalışanlarının da olduğu kişiler hakkında "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi iddialar nedeniyle 11 şüpheli gözaltına alındı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, "Ben bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum." diyerek personelleri savundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada, elde edilen bilgi ve evraklar ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu, Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi suçları işlediği iddia edilen şirketlerin sahipleri, çalışanları ve aralarında Buca Belediyesinde görevli personelin de bulunduğu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN MASUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde, belediye çalışanı bazı mesai arkadaşlarımıza bir gözaltı işlemi yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyoruz. Soruşturmanın selameti açısından da daha fazla yorum yapmam çok doğru olmaz. Ben bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum." diyerek personelleri savundu.
Buca Belediyesi hangi partiden ? Buca Belediye başkanı kim?