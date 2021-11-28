Çiçek abbas filmi Esenyurt'ta adeta yeniden canlandırıldı!

Film sahnesi gibi hırsızlık Esenyurt'ta yaşandı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bir grup hırsız Örnek Mahallesi'ne dadandı. Geçen cumartesi günü sabah saatlerinde gözüne kestirdikleri dört aracın lastiğini jantlarıyla beraber çaldılar. Hırsızlar araçların altına da taş koydular. Geride hiçbir ipucu bırakmadan kaçtılar. Araç sahipleri durumu sabah farkedebildiler. Ardından polise durumu bildirdiler. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gerçekleşen hırsızlık Yeşilçam'ın ünlü yapımlarından olan Çiçek Abbas filmini anımsattı. İlyas Salman ve Şener Şen’in başrollerini oynadığı filmde birebir benzer bir hırsızlık sahnesi yaşanmıştı.

"ENGELLİ BİR KADININ KOLUNU KANADINI KIRDINIZ”

Araç sahibi Gökhan Dinç yaşanan hırsızlığa dair konuştu. Dinç, “Dün akşam aracımı park ettim ve evime gittim. Sabah geldiğimde ise aracımı taş üstüne oturtulmuş ve sıfır lastikleri ile birlikte jantları çalınmış halde buldum. Yazık günah yani ne diyebilirim. Çalışıyoruz, çabalıyoruz emeğimizle bu araçları alıyoruz. Düşünsenize gecenin bir saati işten geliyorsunuz ve aracınızı park ediyorsunuz, sabah kalktığınızda ise bu manzara ile güne başlıyorsunuz. Yani bu kadar ucuz mu emek ne diyebilirim ki. Aracım sıfır araçtı. Lastikleri yeniydi ve 4-5 bin TL gibi bir tutarı vardı. Jantlar ise değeri 2-3 bin TL arasında değişiyor. Yani en azından 15 bin TL gibi bir zararım var. Maddi zararı da geçtim can sıkıntısı yetiyor insana. Benim annem engelli, bu araç onun rahatı için vardı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Siz bu aracı bu hale getirerek engelli bir kadının kolunu kanadını kırdınız” dedi.

"DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Mağdur olan diğer bir araç sahibi İbrahim Eraslan, “Dün arabamızı buraya park ettik ve geldiğimizde arabamız bu haldeydi. Ne diyeyim ki, diyecek bir şey yok yani. Polis ekipleri geldi ve parmak izi aldı. Olayla ilgili inceleme başlattı. Bu yaşanan hırsızlık ise burada tek değil, bu bölgede buna benzer 4-5 farklı hırsızlık daha olmuş. Olan oldu artık. İnşallah kısa sürede bulunurlar” diyerek hırsızların bulunmasını temenni etti.