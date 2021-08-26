Ciciş kardeşlerin Esra Ersoy'u hakkında iğrenç iddia! 13 yaşındaki çocuğa istismar etti! Gözaltına alınan Ersoy'un savunması hayrete düşürdü

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy hakkında ortaya iğrenç bir iddia atıldı. İsmi cinsel istismar olayına karışan Ersoy'un geçtiğimiz günlerde Bodrum Türkbükü'nde bulunan bir otelde alkolü fazla kaçırarak gece geç saatlerde 13 yaşındaki bir çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Henüz 13 yaşında olan çocuğun, yaşadığı olayı ailesine anlatması üzerine şikayetçi olunan Esra Ersoy'un gözaltına alındığı da iddia edilirken nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OLAYI FARKLI ANLATMIŞ"

Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Esra Ersoy, "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş. Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

ESRA ERSOY KİMDİR?

21 Haziran 1985 tarihinde Mersin‘de üç katlı bir villada doğan Esra Ersoy'un kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin’de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Esra Ersoy mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila’da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.

Esra Ersoy kimdir, nereli kaç yaşında?