Çiftçilere müjdeli haber! Destek geliyor! "Cumhurbaşkanımız destek sağlayacak"

Kırıkkale'nin bazı ilçelerin köylerinde, tarım arazileri büyük zarar gördü. Cankurtaran köyünde ekili olan arpa ve buğdayın yüzde 100’ünün zarar gördüğü öğrenilirken, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale'de şiddetli yağışın getirmiş olduğu zararları yerinde inceledi.

"BURADA HASAR YÜZDE 100"

AK Parti Milletvekili Can, büyük bir dolu adetle karşıya olduklarını belirterek, "Burası Kırıkkale’nin buğday hububat ambarı. Geçen sene bu topraklarda kuraklık oldu. Bu sene de Allah’ın rahmeti bereketi bol oldu. Üst düzeyde bir rekolte bekleniyordu ama maalesef dolu afetine maruz kaldı. Bahşılı ilçesinin Karaahmetli köyünü, Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köylerini de gezdik. Tamamen kırmış başakları tohumları yere saçmış Burada hasar yüzde 100. Geçen sene kuraklık destekleri noktasında mazot desteği, tohum desteği ve sigorta desteği verdik. 111 milyonda Kırıkkale’mize kuraklıktan dolayı bir ödeme gelmişti" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hasar tespit tutanaklarının tutulduktan sonra zararların karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Can, "AFAD takip ediyor. Hasar tespit tutanakları tutulduktan sonra Ankara’da hem cumhurbaşkanlığı nezdinde hem de AFAD başkanlığı anlamında hasar tespit tutanaklarının karşılanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ne olabilir ilk aşamada? Tohum desteği, geçen sene sağlamış olduğumuz sigorta sağlarız, kuraklık olan yerlerde sağlamıştık. Bu senede afet olan yerlerde de aynı önlemleri alabiliriz. Yine cumhurbaşkanlığımızca bir ödeme olabilir. Bu zararları karşılamak için elimizden geleni göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"REKOLTEYLE BİRLİKTE AÇIK KAPANACAKTIR"

Can, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, hükümetimiz büyük. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, geçen sene sağlamış olduğu imkanları inşallah bu senede sağlayacaktır. Bizde takip edeceğiz. Büyük geçmiş olsun, hasar zarar çok. Ama tek tesellimiz can kaybı yok. Bu sene dolu afetine maruz kalmayan yerlerde çok güzel ekin var. Çok güzel arpa, nohut, mercimek var. İnşallah bu rekolteyle beraber bu açık kapanacaktır diye düşünüyorum" dedi.