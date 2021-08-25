Cihad Demirli kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Talim Terbiye Kurulu Başkanı kimdir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI KİMDİR?

43 yaşında olan Prof. Dr. Cihad Demirli, 1978 yılında Sivas'ta doğmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde görev yapan Demirli, üniversite eğitimini Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi'nde Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Öğretmenliği alanında tamamladı.

Aynı üniversitede mezuniyetinden sonra yüksek lisans yaparak burada araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılına kadar Fırat Üniversitesi'nde çalışan Demirli, daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak geçti.

Öncesinde Fırat Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD'de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Cihad Demirli ikinci bir üniversite olarak da Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.

İyi derecede İngilizce bilen Cihad Demirli'nin uzmanlık alanı ise; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, E-Öğrenme ve Teknolojileri, E-Portfolyo Uygulamaları, E-Öğretim Materyali Tasarımı, Uzaktan Öğretim Tasarımıdır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Prof. Dr. Cihad Demirli'nin evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunamamaktadır.