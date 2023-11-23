Cihangir’de cadde ortasında kapkaç dehşeti! Yere savruldu, ayağı kalkıp aracı kovaladı!

Beyoğlu Cihangir semti Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, gece saatlerinde dövme sanatçısı Hilal Serra T. yürüyerek evine doğru gitmeye başladı.

Araçla kapkaç yaptıkları kız yere savruldu

O esnada genç kızı bir süre araçla takip eden iki şahıstan biri, yanına yaklaşarak çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmayan istemeyen genç kız ise yere savrularak birkaç metre sürüklendi. Neye uğradığını şaşıran genç kız, ayağa kalkıp aracın peşinden koşsa da başarılı olamadı. Elinde çantanın askısıyla aracın peşinden koşturmaya devam eden hafif yaralı genç kız, nefesi tükenince soluğu emniyette aldı.

Arkadaşına araç kiralattırıp kapkaç yapmış

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, genç kızın ifadesinden yola çıkarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamada 34 adet güvenlik kamerasındaki yüzlerce saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri 34 CTM 584 plakalı aracın kiralık olduğunu belirledi. Ardından 27 adet görüntülü Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasını inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, aracın Esenyurt'a gittiğini tespit etti. Aracı kiralayan şahsın Ezo B. olduğunun belirlenmesi üzerine şahıs evinde yakalandı.

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Beyoğlu Asayiş polisi evlerinde yakaladı

Şahsın yapılan sorgusunda aracı kendisini kiraladığını ancak mahalleden arkadaşları olan Yusuf G. ve Bahattin Y.'ye verdiğini söylemesi üzerine şahıslar adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şahıs, kapkaç olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Kiralık aracın yapılan GPS kontrollerinde ise olay günü ve saatinde kapkaç yaptıkları güzergahtan geçtikleri tespit edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Yusuf G. ve Bahattin Y., sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kapkaç anları ve devamında yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.