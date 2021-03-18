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Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

Geçtiğimiz günlerde evnde çıkan yangın ile gündeme gelen çiftin hayatı merak konusu oldu. Peki Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

Müzisyen Çılgın Sedat ile yaptığı evlilikle adını duyuran Özlem Kapurtu araştırma konusu edildi. Peki Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? İşte detaylar...

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

2005 yılında Özlem Kapurtu ile şarkıcı Sedat Kapurtu dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri ve iki çocukları ile merak edilen çift ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Kendisi gibi müzisyen olan eşi hakkında konuşan Çılgın Sedat şunları söyledi, "Eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu.Evlenince müziği bıraktı ama bu albümünde yer alan ''Senden Öğrendim'' parçasına bana eşlik etti. Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçerek, damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık'' ifadelerini kullanmıştı.

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. 

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Çılgın Sedat Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Gerçek Adı Ne? Evli mi?Çılgın Sedat Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Gerçek Adı Ne? Evli mi?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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