Cimbom skoru koruyamadı, mağlup oldu! Gaziantep FK 3–1 Galatasaray | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaştı.

Cimbom maçta ilk golü atan taraf olsa da skoru korumayı başaramadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar 34. dakikada Gomis'in golüyle öne geçerken yanıt 45+4. dakikada Djiolobodji yanıt verdi.

Gaziantep FK, 71. dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-1'e getirirken son sözü 81. dakikada Figueiredo söyledi.

Bu sonuçla birlikte ligde 12. yenilgisini alan Galatasaray, 38 puanda kaldı. Gaziantep FK ise puanını 40 yaparak rakibini geçti.

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