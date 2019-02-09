Cinayet sanığı eski eş: Spermlerim nasıl tespit edildi?

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kayıp olarak aranırken tarlada battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara Kandak'ın (23) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz (25), "Dilara'yı 24 Ocak 2018'den sonra hiç görmedim. 4 Mart 2018'de cesedi bulundu. Onun vücudunda spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum" dedi.

Korkuteli ilçesinde yaklaşık 40 gün kendisinden haber alınamayan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, geçen yıl 4 Mart'ta Gülova mevkisindeki tarlada battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemede, battaniyeyle toprağa gömülen Kandak'ın üzerinde giysi olmadığı, eli, kolu ve ayaklarının iple bağlandığı tespit edildi. Otopside boğularak öldürüldüğü anlaşılan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yorulmaz gözaltına alındı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Yorulmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, öldürülen Dilara Kandak'ın annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık Aytekin F., Ahmet Yorulmaz'ın Dilara Kandak'a sürekli şiddet uyguladığını ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu öne sürdü.

Tanık Hüseyin S. ise bekar olduğunu, Dilara Kandak ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, "Dilara bana boşandığını söylemişti. Sanıkla ilgili bir şey söylemedi. İlk başta arkadaştık. Sonra sevgili olduk. Bir seferinde, Dilara Kandak'ın oğlunun geçen doğum günü için hediye almıştım. Antalya'da buluşarak ona hediyeyi verdim. İlerleyen günlerde kendisi ile arada bir görüştüğümüz için arkadaş olarak kalmaya karar verdim" dedi. Dinlenen diğer tanıklar da sanık ile maktul arasında bir tartışmaya tanıklık etmediklerini, cinayetle ilgili de herhangi bir bilgileri olmadığını iddia etti.

Sanık Ahmet Yorulmaz ise "Ben Dilara'yı 24 Ocak 2018'den sonra hiç görmedim. 4 Mart 2018'de cesedi bulundu. Ben Dilara ile ocak- mart ayları arasında görüşmediğim halde onun vücudunda spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.