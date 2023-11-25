Cinsel gücü artırıyor, hücreleri yeniliyor! Gramla satılan bu bitkinin fiyatı altınla yarışıyor

Doğal afrodizyak olarak bilinen kırmızı ginseng bitkisinin fiyatı altınla yarışıyor.

Uzmanlar, Çin ve Kore'de yüksek kesimlerde doğada kendiliğinden yetişen kırmızı ginsengin; afrodizyak ve zihin açıcı özelliğiyle dikkat çektiğini belirtti. İnsan sağlığına olan yararlarıyla birçok ilacın ham maddesini oluşturduğu belirtilen bitki, 4 yılda bir yetiştiği ve nadir bulunduğu için yüksek fiyatlarda alıcı buluyor. Ginseng fazla tüketildiği takdirde ise faydadan çok zarar veriyor. Tıbbi aromatik bitkiler uzmanı Sefa Korkmaz, ginseng bitkisinin hücre yenileyici özelliği bulunduğunu belirtip, "Ginseng genelde ülkemize Kore'den geliyor. İthal olan bir ürün, Kore'de yıllanmış ağaçların kök kısımlarından toplanan değerli bir ürün. Ginseng ağacının içerisinde bulunan minarelerin tek bir noktada bulundurduğu kökün tamamıyla alınmasıyla elde ediliyor. Vücut direnci ve aynı şekilde hücre yenileyici özelliği olan bir ürün" dedi.

"Kilogram fiyatı 5 bin lira, gramla satılıyor"

Korkmaz, fiyat olarak pahalı olduğu için ginsengi gramla sattıklarını belirterek, "Ginseng tamamıyla vücut direnci için kapsül, toz ve macun olarak kullanılabiliyor. Ginseng, kök formatında değerli bir ürün. Tane olarak da rahatlıkla kullanım sağlanabiliyor. Ginseng; vücutta hücre yenileyici özelliğe sahip. Aynı zamanda vücuttaki direnç yapısını da artırıyor. Vücuda takviye gıda olarak sattığımız ürünler arasında. Fiyat olarak pahalı olduğu için ginseng alımı nadir oluyor. Macun olarak yani balla karışım olarak daha fazla tüketiliyor. İş yerlerinde de kapsül şeklinde kullanımı daha kolay olduğu için kapsül olanı tercih ediliyor. Ginsengin şu an kilogram fiyatı 5 bin TL. Geçen yıla nazaran tedariki çok zorlaştı. Kullanım alanları da genişlediği için tedarik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ginseng genelde Kore'den geliyor. Yıllanmış ağaç köklerinde bulunan mineral toplayıcı temel kök olarak biliniyor. Yılların toprakta birikmiş olduğu minerallerin fosilleştikten sonra toplanılması gerekiyor. Bu şekilde tedariki gerçekleşiyor. 5 yaş ve üzeri kullanım sağlayabiliyor. Fakat direnç açısından yüksek bir protein içeriğine sahip olduğu için şeker rahatsızlığı, kolesterol rahatsızlığı olanlar için fazla kullanılmasını önermiyoruz. Ginsengin talebi ve fiyatı yüksek olduğundan ötürü ürünün toz şeklide bulunuyor. Burada bizim tavsiyemiz aktarların kendi çektiği ginsengleri tavsiye ediyoruz. Çünkü pahalı ve katkıya açık bir ürün olduğu için kişinin bizzat kendi görüp çektirmesi gerekiyor. Ginseng gündelikte vücut direnci olarak kullanıldığı için fazla tüketildiğinde ister istemez vücutta direnç artıcı olarak da kullanım sağlanabiliyor. Takviye ürünler ile de kullanımı mevcut. Ginsengin kozmetik içeriği olarak da hücre yenileyici ve cilt sıkılaştırıcı özelliği bulunuyor. Hindistan cevizi ile beraber kullanıldığında hem peeling etkisi hem de ciltte ten açıcı özelliğe sahiptir" diye konuştu.