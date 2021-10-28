Çırçıl ne demek, TDK'ya göre Çırçıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çırçıl ne demek? Çırçıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çırçıl kelimesi. Peki çırçıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çırçıl nedir, çırçıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇIRÇIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çırçıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çırçıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemilere fıçı, varil vb. yükü yükleme, boşaltma sırasında kullanılan iki tarafı kancalı sapan

