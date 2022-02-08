Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! 'Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor' iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü! Tuğba Özerk hakkında şoke eden bir ihbar yapıldı. İhbarda ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” denildi. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

A+ A-

Şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın ile ortaklık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” ihbarı geldi. PARALARI KENDİ ŞİRKETİ ÜZERİNDEN AKLIYOR Bu gelime üzerine MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi. Sabah'ın haberine göre; ihbarda, Tuğba Özerk'in, dolandırıcılıkla kazanılan Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü. PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ Mali Suçları Araştırma Kurulu, Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. ​​​​​​​ Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Tuğba ÖzerkTosuncuk