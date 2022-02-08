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  3. Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! 'Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor' iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü!

Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! 'Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor' iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü!

Tuğba Özerk hakkında şoke eden bir ihbar yapıldı. İhbarda ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” denildi. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! 'Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor' iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü!

Şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın ile ortaklık iddiası gündeme bomba gibi düştü.   

Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” ihbarı geldi.

Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü!

PARALARI KENDİ ŞİRKETİ ÜZERİNDEN AKLIYOR

Bu gelime üzerine MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi. Sabah'ın haberine göre; ihbarda, Tuğba Özerk'in, dolandırıcılıkla kazanılan Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü!

PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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