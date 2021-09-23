CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü ne iş yapar, CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Tanımı;

Her türlü sac gereçten çeşitli profilerde ve ölçülerde büküm için CNC abkantlarda çeşitli sac parçaların bükümünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Maaşları

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilk öğretim okulu mezunu olunması gerekiyor.

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Ne İş Yapar?

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bükülecek iş için CNC apkantta program yapmak,

b) Ölçüleri makine kontrol paneline girmek,

c) Dayama ayarlarının otomatik ve hızlı bir şekilde olmasnı sağlamak,

d) Büküm hızının ayarlamak,

e) Makinenin daha emniyetli ve kullanışlı olmasnı sağlamak,

f) Büküm sırasının, büküm ölçülerinin ve diğer ayarların kayda almak,

g) Tekniğe uygun olarak CNC apkantta bükme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

CNC Apkant Pres Tezgahı OperatörüMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.02 olarak belirlenmiştir



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