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  3. CNN muhabiri Serhat Dal canlı yayında yanlış soru sorulması üzerine sinirlenerek kağıtları fırlattı! O anlar kameralara yansıdı!

CNN muhabiri Serhat Dal canlı yayında yanlış soru sorulması üzerine sinirlenerek kağıtları fırlattı! O anlar kameralara yansıdı!

Sultan Arınır'ın sunuculuğunu üstlendiği, CNN ekranlarında yayınlanan haber programında dikkat çekici görüntüler yer aldı. Canlı yayınına bağlanan kanal muhabirlerinden Serhat Dal, kendisine yanlış soru yöneltilmesi üzerine sinirlerine hakim olamadı, elindeki kağıtlara fırlatması dikkatlerden kaçmadı.

CNN ekranlarında yayınlanan haber kuşağı programının sunuculuğunu üstlenen Sultan Arınır, canlı yayında sıcak bilgi almak için muhabir arkadaşı Serhat Dal'ı ekrana getirdi. Arınır, Dal'a soracağı soruyu karıştırınca olanlar oldu. CNN muhabiri Serhat Dal, yapılan hataya sinirlenerek canlı yayında elinde bulunan kağıtları yere fırlattı.

CNN muhabiri Serhat Dal canlı yayında yanlış soru sorulması üzerine sinirlenerek kağıtları fırlattı! O anlar kameralara yansıdı!

"BİLİM KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİNİ AKTARMAK İÇİN KAMERA KARŞISINDAYIZ"

Yayına muhabir arkadaşını bağlamadan hemen önce enflasyon artışını konu edinen Sultan Arınır, Serhat Dal'a yanlış soru yöneltti. Enflasyonlar hakkında Dal'dan bilgi almak isteyen Arınır'a, Dal, "Yanlış oldu sanırım, biz bilim kurulu toplantısının gündemini aktarmak için kamera karşısındayız" yanıtını verdi. Dal'ın yanıtı ardından tekrar enflasyonlara dikkat çeken Arınır, CNN muhabirini sinirlendirdi. Canlı yayında ekranlarda yer alan Dal, elinde bulunan kağıtları sinir bir şekilde yere fırlattı. O görüntüler anbean ekrana yansıdı.

CNN muhabiri Serhat Dal canlı yayında yanlış soru sorulması üzerine sinirlenerek kağıtları fırlattı! O anlar kameralara yansıdı!

 

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