Çocuk doğurmak isteyen şarkıcı Hatice, "Karnımda şişlik var" dedi

42 yaşındaki şarkıcı Hatice 'Hayatın Rengi' programına konuk oldu. Söz konusu programda yaptığı açıklamalarla Hatice, magazin gündemine oturdu. Sanatçı kendisine yöneltilen, "Anne olmak istiyor musun?" sorusuna "Evet, anne olmayı çok istiyorum. Hayatımda verdiğim en doğru karar onunla beraber olmak. Ondan öncesini hiç saymıyorum. Ali, benim hayattaki en büyük şansım. Çocuğum olacaksa ondan olsun" yanıtını verdi.

"UMARIM BİZE BEBEK NASİP OLUR"

Sevgilisi Ali Kemal'in, kendisine doğum gününde evlenme teklif ettiğini dile getiren sanatçı, "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var ama henüz ne olduğunu anlamadım." dedi. Konuşmalarını hamilelik konusuna bağlayan Hatice, "Eğer hamileysem hemen yıldırım nikahıyla evlenirim. Ali Kemal'i ailem de çok seviyor, onun ailesi de beni seviyor. Umarım bize bir bebek ve yuva nasip olur" ifadelerini kullandı.

HATİCE KİMDİR?

42 yaşında şarkıcı Hatice yaklaşık 3 yıldır 32 yaşındaki sevgilisi Ali Kemal Sarı aşk yaşıyor. Sarı'nın mesleği bilinmezken Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor. Bir dönem şarkıcı ve sevgilisi arasındaki yaş farkı epeyce konuşulmuştu.

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Şarkıcı Hatice'nin sevgilisi kim? Ali Kemal Sarı kimdir? Kaç yaşında?