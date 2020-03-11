Coronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde de ilk vakanın ilk görüldüğünün bildirilmesinin ardından vatandaşlar merakla bu virüsün nerede görüldüğünü araştırmaya başladı. Peki Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde? İlk vaka hangi şehirde? Türkiye'de nerede çıktı? Tüm merak edilenler haberimizde.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs görüldüğünü açıkladı ancak hastanın nerede olduğunu açıklamadı.

CNN Türk muhabiri ise virüsün İstanbul’da görüldüğünü söyledi.

Koronavirüsün Türkiye vatandaşı bir erkekte görüldüğünü belirten Koca açıklamasında “Şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi vardı, şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereği hissettik” ifadesini kullanmıştı.

CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE NASIL GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir." diye konuştu.

Koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir." şeklinde konuştu.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş ve halsizlik

Solunum problemleri

Denge sorunları

Psikolojik durumda değişme

Kişilerin kendini sıkıntılı ve mutsuz hissetmesi

Karın bölgesinde şişlik

Görme problemleri

CORONA VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

-Hijyen kurallarına uyma

- Öksürme sırasında ağız ve burun tek kullanımlık bir mendil ile kapatılmalıdır. Mendil yok ise dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

- El yıkama (su, sabun, alkol içerikli el dezenfektanı ile)

- Temas etmeme, tokalaşmama

- Hasta olan kişilerin maske takması

- Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir.

- Hasta olan kişiler mutlaka evde istirahat etmelidir

- Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti olan kişiler mutlaka bir hekime danışmalı ve seyahat geçmişi bilgilerini paylaşmalıdır.

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Dünyayı alarma geçiren corona virüs bulaşıcı bir salgın hastalık olarak kabul edildi. Yayılma gücü yüksek bir hastalık olduğundan hem toplumların hem de bireylerin önlemlerini alması gerekmektedir.

Corona virüsün 100'ün üzerinde çeşidi vardır. Büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona yol açan, çok azının da insanlara bulaştığı virüstür. Kişilere geçen koronavirüsün çoğu hafif bir soğuk algınlığı ile atlatılabilmekte olmasına karşın ölüm vakaları da giderek artmaktadır. Güncel rakamlara göre dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin iken; 2 bin 300 kişi bu virüsten hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜN AŞISI VAR MIDIR?

Corona virüs henüz tedavisi olmayan hastalıklar arasında yerini almıştır. Korunma yollarına sahiptir ancak tam olarak tedavisi yoktur. Kişilerin ateşi varsa ateş düşücürü ilaçlar verilebilir. Herhangi bir antibiyotik koronavirüs üzerinde etkili değildir.

Korona virüs aşısı yoktur. Antibiyotikler de diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi etkili olmamaktadır. Grip, nezle ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları ile benzerlik gösteren bir hastalıktır. Genel semptomları ise ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığıdır.