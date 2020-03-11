Korkulan Corona virüsün ilk vakası ne yazık ki ülkemizde de görüldü. Bu virüsten korunmak isteyenler merakla internette belirtilerini araştırmaya başladı. Peki Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Tüm merak edilenler haberimizde..

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs vücuda girdikten sonra bağırsak mukozasına yapışarak gelişim gösterir. Altta başka hastalığı olan kişilerde hızlı ilerler ve tedavisi zorlaşır. Tehlikeleri ne boyutta olacağı henüz kestirilemeyen virüsün bulaştığı kişilerde genellikler şu belirtiler görülmektedir:

- Yüksek ateş

- Kas ağrıları

- İştahsızlık ve ani kilo kaybı

- Sürekli ishal

- Kusma

- Öksürük

- Solunum yetmezliği

- Nefes darlığı

- Uyku hali ve düşük enerji

Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde?

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Virüsün geçtiği kişilerin başka hastalıkları da bulunuyorsa ölümcül neticeler doğurabilir. Yapısı tam olarak ortaya çıkmış değildir, hayvanlardan bulaşan bir virüstür ve solunum yolu ile insanlar arası bulaşır. Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuk ve yaşlılarda daha ağır görülerek tedavi süreci zor olmaktadır.

Akciğer hastalıklarına neden olur, hücrelerini ele geçirerek yayılır. Virüs, tüm vücuda yayılmak için mücadele eder fakat vücudumuz da onun zararlı bir madde olduğunu tespit ederek yok etmek için savaşır. Bu savaş kişinin bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak virüsten kurtulma oranı da fazladır. Vücudun virüse karşı verdiği savaşta bazı tepkiler meydana gelebilir. Vücut direnci düşük olanlar ve geç tedaviye başlayan kişilerin ölüm riski yüksektir. O yüzden virüsün belirtileri olan tepkiler hissedildiği an uzman bir doktordan yardım alınması gerekir.

Corona virüsü belirtileri ne zaman ortaya çıkar?

CORONA VİRÜS AŞISI BULUNDU MU? TEDAVİSİ VAR MI?

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bazı aşıların hayvanlar üzerinde denenme aşamasında olduğu belirtiliyor.

İnsanlarda kullanılabilecek bir aşının en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulması bekleniyor.

Hayvanlar üzerinde denenen aşılar olumlu sonuç verirse önümüzdeki aylarda insanlar üzerinde deneme aşamasına geçilebilir.

İnsanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde kitlesel üretime geçilmesinin epey zaman alacağı ifade ediliyor.

Şimdilik tedavilerde temel prensipler uygulanıyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini yenene kadar vücut fonksiyonlarının işler halde tutulması, nefes desteği sağlanıyor.

Bilim insanları virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Yıl sonuna kadar aşının insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor.

Corona virüsü ne zaman bitecek?

CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Henüz Corona / Covid-19 (Korona) virüs ailesine karşı koruma sağlayacak bir aşı bulunmamaktadır. MERS aşısı için deneme süreci devam etmektedir. Korunmak için basit önlemler oldukça faydalı olacaktır.Dünya Sağlık Örgütü,

Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın,

El hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın,

Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın,

Enfekte olduysanız eğer, mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının; kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın,

Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin,

Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin,

Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.

Corona virüsü nedir?

CORONA VİRÜS NASIL TEST EDİLİR?

Coronavirüs, PCR (polimerize zincir reaksiyonu) adı verilen bir testle teşhis edilir. Bu test ile sadece virüste bulunan genetik materyal çoğaltılarak kesin tanı koyulabilir.

CORONA VİRÜSTE KİMLER RİSK ALTINDA?

Çinden gelen verilere göre;

- 0-9 yaş çocuklar için risk bulunmuyor

- İleriki yaşlarda ölüm oranı artmaktadır

- 40 yaşın altı için koronavirüsünden ölüm oranı gripten daha düşüktür

- 50 yaş üstü ve ek hastalığı olan (kalp-damar, şeker, akciğer, kanser hastalığı) olan kişilerin yakalanma riski daha yüksektir

Güncel verilere göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 98 bin, bu virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 300. 50 bin’in üzerinde hastalığa maruz kalan kişilerin %80’i ise hafif geçirmektedir.

Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi? Coronavirüs nerelerde görüldü? Hangi ülkelerde var?

YENİ CORONA VİRÜS NEDİR?

Solunum yolu ile yani, çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilip hastalandırabilecek bir bulaşma yolu ile bulaşan, Çin’de ortaya çıkmış bir virüstür. Çin, çok çeşitli besinlerin (hayvan, böcek vb.) yoğun tüketildiği, çok kalabalık bir ülke olduğu için, aslında hayvanların taşıdığı bazı mikroplar insana adapte olma imkânını sıklıkla orada buluyorlar. Bu mikroplar yepyeni ortaya çıktıkları için onlara karşı “bağışık” olma durumumuz “sıfır” oluyor; yani virüs, hastalanma potansiyeli olan herkesi hastalandırıyor. Burada, herhangi bir mikrobun herkesi hastalandırmadığını, sadece belli kişilerin hastalandığını ve sadece, yine belli kişilerin (kronik hastalığı olanlar, zayıf/düşkün/çok yaşlı kişiler) ağır hastalandığını da bilmek lazım.

Corona virüsü belirtileri Sağlık Bakanlığı

Corona virüsü nedir? Belirtileri nelerdir ? Koronavirüsü nasıl yayılır?

Sağlık çalışanlarına corona virüs eğitimi verildi