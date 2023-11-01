Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!

Çorum’da iki kişinin içinde bulunduğu otomobil Çomar Barajı'na uçtu. Baraj gölüne düşen otomobilde bulunan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çomar Barajı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar bir otomobilin baraja uçtuğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Baraj gölüne düşen otomobilde boğulmak üzere olan A.A.S. (55) isimli kadını itfaiye ekipleri aracın kapısını açarak boğulmaktan son anda kurtarırken, M.Ö. (80) isimli yaşlı adamın araç içerisinden cansız bedeni çıkarıldı.

Kurtarılan kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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