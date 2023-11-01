Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!

Çorum’da mesire alanında piknik yapan vatandaşlar bir otomobilin baraja uçtuğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

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Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!

Çorum’da iki kişinin içinde bulunduğu otomobil Çomar Barajı'na uçtu. Baraj gölüne düşen otomobilde bulunan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Çomar Barajı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar bir otomobilin baraja uçtuğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Baraj gölüne düşen otomobilde boğulmak üzere olan A.A.S. (55) isimli kadını itfaiye ekipleri aracın kapısını açarak boğulmaktan son anda kurtarırken, M.Ö. (80) isimli yaşlı adamın araç içerisinden cansız bedeni çıkarıldı.

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!

Kurtarılan kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil Çomar barajına uçtu!
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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